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Meteoroloji'den yurt geneline son dakika uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 21:13 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yurt genelinde yarın havanın yağışlı olması bekleniyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklendiği açıklandı.

Meteoroloji'den yurt geneline son dakika uyarısı

Yurt genelinde yarın havanın yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Karaman, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Muğla, Antalya, Adana, Hatay çevreleri ile Mersin'in doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2) ve sağanak olarak görülmesi beklenen yağışların Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Osmaniyedeyim havada tek bulut yok iki gün önce salı gününe dikkat edin diyorlardı meterolojinin tahmini at ya tutarsa olayı
zam yok mu zam, zam yapın alıştık fiyatlara ucuzgeliyo benzini 8yapın ekmek 3 lira olsun zam istiyoruz zaaaaaaaaaaaaaam
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