Meteoroloji ‘dikkat’ dedi! O bölgeye sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük olarak yayımladığı hava durumu verilerine göre, bazı bölgelerde sağanak yağış nedeniyle sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli yağışların olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri bugün (Perşembe), yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
DENİZLİ 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 27°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
AMASYA 17°C, 35°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu
VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 31°C, 41°C
Az bulutlu ve açık