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  4. Meteoroloji ‘dikkat’ dedi! O bölgeye sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji ‘dikkat’ dedi! O bölgeye sağanak yağış bekleniyor

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
08.08.2024 11:03
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Kavurucu sıcaklar tüm yurtta etkisini göstermeye devam ederken, bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Temmuz ayında Afrika sıcakları nedeniyle denizlere koşan vatandaşlara bu kez 8 Ağustos Perşembe günü için, sağanak yağış nedeniyle dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük olarak yayımladığı hava durumu verilerine göre, bazı bölgelerde sağanak yağış nedeniyle sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ OLABİLİR

Akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli yağışların olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri bugün (Perşembe), yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

aamet

EGE BÖLGESİ

DENİZLİ 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 27°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

met2

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

met2

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

AMASYA 17°C, 35°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu

VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu

met5

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 31°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü
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