Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremlerin birbirini izlediği bölgede enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GECE SICAKLIKLAR EKSİ 12 DERECEYE DÜŞECEK

Depremde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler için en büyük zorluklardan biri hava şartları olacak. Bölgede geceleri sıcaklık eksi 13 dereceye kadar düşüyor.

ÇARŞAMBA KAR VE YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji'nin son tahmin haritalarına göre; dondurucu soğuk pazar, pazartesi ve salı da kendini hissettirecek. Çarşamba gününden itibaren ise soğuk havayla birlikte yağmur ve kar görülecek. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde iki gün boyunca etkili olması bekleniyor.

