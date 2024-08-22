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Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklığı 3 ile 5 derece azalacak… Sağanak yağış geliyor

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
22.08.2024 09:30
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Yurt geneli Ağustos ayında beklenilen sıcaklıkların üstünde geçirirken, en sıcak haftayı geride bıraktı. 22 Ağustos Perşembe itibariyle sıcaklıkların 3 ile 5 derece arasında azalması bekleniyor. Diğer yandan bazı bölgelerde ise hava durumu sağanak yağışlı ve gök gürültülü olması öngörülüyor.

Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklığı 3 ile 5 derece azalacak… Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklanan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, Trakya'da 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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