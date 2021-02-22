HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları artıyor (22 Şubat Pazartesi hava durumu)

Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları artıyor (22 Şubat Pazartesi hava durumu)

22.02.2021 07:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları artıyor (22 Şubat Pazartesi hava durumu)

Son dakika haberine göre Meteoroloji, 22 Şubat Pazartesi günü beklenen hava durumuyla ilgili tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkların ise 4 dereceye kadar artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

fd

RÜZGAR

Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C
Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu

KONYA °C, 8°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C
Az bulutlu

RİZE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 6°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 8°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı akşam güneydoğudan; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, sabah 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, sabah 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Saroz Körfezi’nde 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Antalya Körfezi’nde 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Antalya Körfezi’nde 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50m Görüş: İyi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
8 yaşındaki Kerim'den acı haber!8 yaşındaki Kerim'den acı haber!
Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenlerDilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu

Aile katliamında kahreden detay

Aile katliamında kahreden detay

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Son Dakika: Mardin'de PKK'ya operasyon! 18 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'de PKK'ya operasyon! 18 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yer: İstanbul! Polisten kaçmak isterken bacaklarını kırdılar

Yer: İstanbul! Polisten kaçmak isterken bacaklarını kırdılar

Yola çıkan köpeği kurtarmak isterken araba çarpmıştı! 8 yaşındaki Kerim'den acı haber

8 yaşındaki Kerim'den acı haber!

Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

Beyoğlu'nda feci kaza: Ağır yaralandı

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.