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Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

21.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli hava durumu tahminine göre, önümüzdeki hafta perşembe günü, Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Yurt genelinde kar yağışı ve yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir soğuk hava dalgası tahmininde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde, orta ve uzun vadeli tahminler bölümünde, 28 Ocak Perşembe günü için yapılan haritalı tahmin duyurusunda, tüm Türkiye'de yağışların etkili olacağı görüldü.

Perşembe günü, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgesinde yağmur beklenirken, yurdun geri kalan kısmında kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da ise karla karışık yağmurun etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji'den aynı tarihlerde Doğu Anadolu Bölgesi için ayrıca çığ uyarısı da yapıldı.


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