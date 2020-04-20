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  4. Meteoroloji duyurdu! Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji duyurdu! Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları düşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 17:35 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Marmara Bölgesi'nde yarın hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji duyurdu! Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden bölgeyi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarının yarın itibarıyla azalacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAFİF YAĞIŞLI OLACAK

Yarın itibarıyla bölge genelinde parçalı çok bulutlu hava ve sağanak bekleniyor. Çarşamba günü İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin öğle saatlerine kadar hafif yağışlı olacağı, rüzgarın kuzeydoğudan kuvvetli eseceği aktarıldı.

Perşembe ve cuma ise bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi Meteoroloji hava sıcaklığı

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