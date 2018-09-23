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Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 19:13 | Son Güncelleme

Karadeniz Bölgesi önümüzdeki Salı gününden itibaren kutuplardan gelen soğuk havanın etkisine girecek.

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Karadeniz Bölgesi olarak Salı gününden itibaren oldukça serin olan yağışlı sistemin etkisi altında kalacağız. Aşırı yüksek deniz suyu sıcaklığı anomalisine sahip Karadeniz ile kutuplardan gelen soğuk havanın etkileşimine hep birlikte şahit olacağız” denildi.

meteoroloji


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Meteoroloji soğuk hava Kutup hava durumu 25 Eylül Salı günü hava durumu

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