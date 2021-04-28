Meteoroloji duyurdu! Sıcaklık 30 dereceyi aşacak

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Hava sıcaklıklarındaki yükseliş sürecek ve ilerleyen günlerde yurdun batı ve güney kıyılarında sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı noktalarında sağanak yağışlar görülebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Iğdır, Hakkari ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta itibariyle yurdun batı ve güney kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar artışa geçecek. İstanbul’un hava sıcaklığının ise 25 dereceyi geçmesi bekleniyor.

