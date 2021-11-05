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Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak (5 Kasım Cuma hava durumu)

05.11.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Kasım Cuma günü beklenen hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan değerlendirmelere göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkarken, İzmir'de 30, Antalya'da ise 28 dereye kadar çıkacak.

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak (5 Kasım Cuma hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere sabah ve gece saatlerinde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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