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Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 23:18 | Son Güncelleme

İstanbul'a pazar günü Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın etkisiyle yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde metrekareye 50 ila 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın ülkenin batı kesimlerini etkilemesi tahmin ediliyor.

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AA'nın haberine göre, yapılan son değerlendirmelere göre, bu sistemle birlikte İstanbul'a pazar günü Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın etkisiyle yerel olarak metrekareye 50 ila 100 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış düşmesi bekleniyor.

EGE TROPİKAL FIRTINANIN ETKİSİNDE

Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli), Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50 ile 100 kilogram/m2) yağış beklendiği belirtildi.

SEL VE YILDIRIM UYARISI

Çanakkale, Muğla, İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde ise yer yer aşırı (100 kilogram/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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