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Meteoroloji duyurmuştu, toz fırtınası için kritik uyarı! (Toz fırtınası hangi illerde etkili)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 09:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkesir için hassas toz fırtınası uyarısında bulunmasının ardından bir uyarı da Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan geldi. Akkoyunlu, toz ve kum fırtınasıyla ilgili "Solunum yolu hastalıklarının mümkünse dışarı çıkmamalarını, evlerindeki kapı ve pencereleri tamamen kapatmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'yı geçen cumartesi günü etkileyen toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkesir için hassas toz fırtınası uyarısında bulundu. Hafta boyunca etkili olması beklenen toz fırtınalarıyla ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor.

Son olarak Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Tozlu Kuşak" olarak tanımlanan Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin ortasında yer alan Türkiye’yi etkisi altına alan toz ve kum fırtınası için uyarıda bulundu.

Akkoyunlu, toz ve kum fırtınasındaki toz bulutlarına maruz kalan kişilerde hem enfeksiyon hem de alerjik reaksiyon riskinin arttığına dikkati çekti.

Özellikle astım ve koah yani solunum yolu hastalığı olan kişiler daha fazla tehlike altında olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, “Kronik rahatsızlığı ve astım geçmişi olan bireyler de çok dikkatli olmalı. Toz ve kum fırtınası anında nefes darlığı ile karşılaşabilir. Kum fırtınalarının içinde yer alan toz zerrecikleri ağız ve burun yoluyla akciğere doğru hareket edebilir ve ciddi sağlık sorunları yaratabilir.” ifadelerini kullandı.

'MÜMKÜNSE DIŞARI ÇIKILMAMALI'

Akkoyunlu, kum ve toz fırtınası ve oluşturduğu yoğun toz bulutunun solunum yolu hastalıklarını şiddetlendirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kum ve toz fırtınası anında sokağa çıkan veya bu olaya maruz kalan solunum hastalarının rahatsızlıklarının şiddetlenmesine ve alevlenmesine neden olabilir. Bu nedenle özellikle kronik solunumsal hastalığı olanların bu toz bulutları geldiği zaman kesinlikle bu havayı solumamaları gerekiyor. Mümkünse dışarı çıkmamalarını, evlerindeki kapı ve pencereleri tamamen kapatmalarını tavsiye ediyorum. Zorunlu hallerde balkona bile çıkarken mutlaka maske kullanılmalıdır. Zaten pandemi sebebiyle takılan maskeyi bu durumdan ötürü takmaya devam etmeleri gerekiyor."

'CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR'

Toprağın bereketinin kum ve toz fırtınası sebebiyle arttığını aktaran Akkoyunlu, “Ankara’da oluşan kum ve toz fırtınasının medyaya düşen görüntüleri gündemde. Bu doğa olayları Afrika ve Orta Doğu’dan, Anadolu ve başka yerlere doğru göç eden bir toz dağılımından kaynaklanıyor. Türkiye’de tam da bu durumundan ortasında kalıyor. Hem bitki örtüsünün şekillenmesi, çeşitlenmesi hem de toprağın bereketlenmesi adına çok değerli bir doğa olayı olmasına karşı, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu sebeple dikkatli olmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

(AA)

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