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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde 'cıva' paniği (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

ANKARA'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezinde, içinde cıva bulunan cam fanusun yere düşerek kırılması sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezinde, içinde cıva bulunan cam fanusun yere düşerek kırılması sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi üzerinde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde, saat 13.00 sıralarında içinde cıva bulunan fanus, iddiaya göre yere düşerek kırıldı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cıvadan etkilenen 13 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Binanın girişine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. AFAD ekipleri, içeride temizlik çalışması başlatırken, personele de önlem amacıyla eldiven ve maske dağıtıldı.
Görüntü Dökümü:
-Meteoroloji Genel Müdürlüğü binasınrdan görüntü
-AFAD ve ambulanstan görüntü
-Alınan güvenlik önlemleri
-Detaylar
Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)-

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