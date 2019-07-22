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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde 'cıva' paniği (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

BAKANLIK: 11 PERSONEL HASTANEYE SEVK EDİLDİ Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü'nde meydana gelen cıva kazasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde 'cıva' paniği (2)

BAKANLIK: 11 PERSONEL HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü'nde meydana gelen cıva kazasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarında saat 10.30 sıralarında kaza sonucunda cıva dökülmesi meydana gelmiştir. İlk etapta kurumumuz iş sağlığı ve güvenliği ekiplerimiz, ardından AFAD ekipleri olaya müdahale etmişlerdir. Kazanın meydana geldiği bölümde ortam ölçümleri yapılarak, gerekli tedbirler alınmıştır. Kazada 11 personelimizin sağlık durumları iyi olmakla birlikte tedbir amaçlı olarak, Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmiştir" denildi.

FOTOĞRAFLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde 'cıva' paniği (2)

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