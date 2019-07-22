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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde 'cıva' paniği (3) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

Ankara'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü'nde içinde cıva bulunan cam fanusun yere düşerek, kırılması sonucu etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Ankara'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü'nde içinde cıva bulunan cam fanusun yere düşerek, kırılması sonucu etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi üzerinde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü laboratuvarında, öğle saatlerinde cıva kazası meydana geldi. Cam fanusun yere düşerek, kırılması sonucu 3 kilogram cıva yere döküldü. Binada çalışan personel dışarıya çıkarken, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cıvadan etkilenen 11 personel, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
AFAD ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, binayı giriş ve çıkışa kapattı. Ardından bina içinde temizlik çalışması yaptı.

BAKANLIK: GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI
Tarım ve Orman Bakanlığı, cıva kazasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarı'nda kaza sonucunda cıva dökülmesi meydana gelmiştir. İlk etapta kurumumuz iş sağlığı ve güvenliği ekiplerimiz, ardından AFAD ekipleri olaya müdahale etmişlerdir. Kazanın meydana geldiği bölümde ortam ölçümleri yapılarak, gerekli tedbirler alınmıştır. Kazada 11 personelimizin sağlık durumları iyi olmakla birlikte tedbir amaçlı olarak, Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmiştir" denildi.

VALİLİK: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Ankara Valiliği'nce yapılan açıklamada da yere 3 kilogram cıvanın döküldüğü belirtilerek, "Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğü Laboratuvarı'nda oda ısısında sıvı halde bulunan 3 kilogram cıva yere dökülmüştür. Olaydan etkilenen 11 kişi hastaneye nakledilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Muhammet BAYRAM-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ ANKARA, (DHA)

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