Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9 Şubat salı son hava durumu raporu! Yağmur ve fırtına uyarısı

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın; güneyli yönlerden Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimi ile akşam saatlerinden sonra Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinin sağanak, kıyı kesimlerinin gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışhlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa sürel fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz’de fırtına; Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı, doğusu zamanla güneydoğudan 5 ila 7, doğusu 6 ila 8, zamanla 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, batısı sabah ve öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde batısı yer yer 6; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Batı Karadeniz’de 3,0 ila 4.0m, zamanla 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, öğle saatlerinden itibaren 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra Güney Ege’de güneydoğudan Kuzey Ege’de 3 ila 5, yer yer 6 zamanla 5 ila 7, Güney Ege’de 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Güney Ege’nin kuzeyi ile zamanla Kuzey Ege’de 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta,.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.