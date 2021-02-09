Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9 Şubat salı son hava durumu raporu! Yağmur ve fırtına uyarısı

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK? Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; güneyli yönlerden Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İL İL 9 ŞUBAT HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu EGE Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimi ile akşam saatlerinden sonra Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinin sağanak, kıyı kesimlerinin gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı AKDENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 18°C

Parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışhlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa sürel fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı HAKKÂRİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLERDE HAVA Batı Karadeniz’de fırtına; Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı, doğusu zamanla güneydoğudan 5 ila 7, doğusu 6 ila 8, zamanla 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, batısı sabah ve öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde batısı yer yer 6; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Batı Karadeniz’de 3,0 ila 4.0m, zamanla 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.