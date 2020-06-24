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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu tahminleri! İstanbul'da hava durumu nasıl?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 00:49 | Son Güncelleme

İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen sel felaketinin ardından çok sayıda kişi İstanbul'da güncel hava durumunun nasıl olduğunu araştırmaya başladı. İşte İstanbul başta olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu tahminleri! İstanbul'da hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel olarak hava durumu tahminleri yaparken özellikle bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara Bölgesi parçalı bulutlu, yerel olarak da gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahminler arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul ili için vatandaşları uyaran MGM bazı iller için sel ve hortum fırtınası olabileceği yönündeki tahminlerini de açıkladı.

İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU RAPORU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu ile il il tahminler şu şekilde

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde bölge genelinde yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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