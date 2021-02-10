Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu raporu! İstanbul için fırtına uyarısı, kar geri geliyor

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, Kuzey Ege ve Marmara Bölgelerinde sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli zaman zaman hamleli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

"Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklaması yapıldı.

DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, kar yeniden geliyor. Perşembe gecesinden itibaren hava sıcaklıkları düşecek, hafta sonu kar yağışı İstanbul'da etkili olacak.