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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu raporu! İstanbul için fırtına uyarısı, kar geri geliyor

10.02.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu raporu! İstanbul için fırtına uyarısı, kar geri geliyor

Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre fırtına bugün de etkisini sürdürecek. Perşembe gecesinden itibaren hava sıcaklıkları düşecek ve hafta sonu kar yağışı İstanbul'da etkili olacak. İşte 10 Şubat hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, Kuzey Ege ve Marmara Bölgelerinde sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli zaman zaman hamleli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

"Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklaması yapıldı.

DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, kar yeniden geliyor. Perşembe gecesinden itibaren hava sıcaklıkları düşecek, hafta sonu kar yağışı İstanbul'da etkili olacak.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise kar yağışı ile birlikte 15 dereceye yakın düşecek.

SICAKLIK 15 DERECE DÜŞECEK

İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki Perşembe gecesinden itibaren 15 dereceye yakın düşecek. Megakentte bu yılın ikinci kar yağışı ise Cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği Cuma günü Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir.”

Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki 7 günde İstanbul'da beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:

Salı Parçalı bulutlu 6-18 derece

Çarşamba yağmurlu 4-15 derece

Perşembe bulutlu 3-18 derece

Cuma yağmurlu 3-15 derece

Cumartesi bulutlu 1-7 derece

Pazar kar yağışlı 1-3 derece

Pazartesi kar yağışlı 1-3 derece

10 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Muş'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

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