Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu raporu! İstanbul için fırtına uyarısı, kar geri geliyor

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, Kuzey Ege ve Marmara Bölgelerinde sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli zaman zaman hamleli fırtına eseceği tahmin ediliyor.
"Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklaması yapıldı.
Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, kar yeniden geliyor. Perşembe gecesinden itibaren hava sıcaklıkları düşecek, hafta sonu kar yağışı İstanbul'da etkili olacak.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise kar yağışı ile birlikte 15 dereceye yakın düşecek.
İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki Perşembe gecesinden itibaren 15 dereceye yakın düşecek. Megakentte bu yılın ikinci kar yağışı ise Cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği Cuma günü Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir.”
Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor.
Önümüzdeki 7 günde İstanbul'da beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:
Salı Parçalı bulutlu 6-18 derece
Çarşamba yağmurlu 4-15 derece
Perşembe bulutlu 3-18 derece
Cuma yağmurlu 3-15 derece
Cumartesi bulutlu 1-7 derece
Pazar kar yağışlı 1-3 derece
Pazartesi kar yağışlı 1-3 derece
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Muş'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.