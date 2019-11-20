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Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:35 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Yurdumuzun 22 Kasım cuma ve 25 Kasım pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği tahmin ediliyor" dedi. 

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Hava sıcaklığının, uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini dile getiren Coşkun, yazılı açıklamasında, yağışlı sistemlerin etkisiyle, sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşeceğini bildirdi.

CUMA VE PAZARTESİ YAĞIŞLI SİSTEMLER GELİYOR

Cuma ve pazartesi günleri yağışlı sistemlerin Türkiye'ye giriş yapacağının altını çizen Volkan Mutlu Coşkun, "22 Kasım cuma ve 23 Kasım cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek yağışların 24 Kasım pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. 25 Kasım pazartesiden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji genel müdürü duyurdu: Yağış geliyor

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu yağış

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iyi olur ciftciler icin.yaz kış Karışti zaten.
adama bak vali sanki
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