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Meteoroloji haritayı güncelledi! Peş peşe uyarılar geliyor: Sağanak yağış bekleniyor

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
04.08.2024 15:34
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Temmuz ayı itibariyle yurdun pek çok bölgesinde kavurucu sıcaklarla mücadele ediliyor. Geçtiğimiz hafta Afrika sıcakları beklenirken, meteoroloji bu haftanın haritasını değiştirdi. Güncellenen haritada İstanbul dahil birçok bölgeyi Afrika sıcakları yerine, sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji haritayı güncelledi! Peş peşe uyarılar geliyor: Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı hava tahmin raporunu bugün itibariyle güncelledi. Buna göre, beklenen sıcak hava uyarıları yeirni sağanak yağış alarmına bıraktı. Yapılan meteorolojik değerlendirmede, ülkenin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Kırklareli'nin doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay’ın batı kesimleri ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İSTANBUL VE ÇEVRESİ SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI

Yeni haftaya yurdun kuzeybatı kesimleri sağanak yağışla başlayacak. İstanbul ve çevresinde de yağışın kendini göstermesi bekleniyor. Tüm Karadeniz’i de sağanak etkisi altına alacak. İstanbul bugün az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yandan Perşembe günü için de İstanbul için yağmur detayı haritaya yansıdı.

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AĞUSTOS’UN BAŞINDA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yüksek kesimlerde sıcaklığın 16 derecelere kadar düştüğü Erzurum’da özellikle kuzey ilçelerde yerel olarak etkili olan yağış ve dolu zaman zaman hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Oltu’nun Kırdağı’nda oluşan manzara ise görenleri hayrete düşürdü. Yaklaşık 2500 rakımlı Kırdağı’nın zirvesi beyaza büründü. Ülkemizin birçok bölgesi sıcaklarla kavrulurken Doğu’da benzeri manzaralara sıkça rastlanılıyor. Meteoroloji Erzurum’da gündüz ortalama en yüksek sıcaklık tahmininin 35 derece olacağı, geceleri ise termometrelerin 9 derecelere kadar düşmesi beklendiğini belirtti.

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Bazı illerde ise yaşanacak en yüksek sıcaklık şu şekilde sıralandı;

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağış
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