Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 05.09.2018 Çarşamba itibariyle batı bölgelerimizden başlayarak, Perşembe günü iç kesimler, Cuma günü ve hafta sonu ise doğu bölgelerde 4 – 10 derece azalacağı ve hava sıcaklığının Eylül ayı normalleri seviyesine, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, 07.09.2018 Cuma günü Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Serin ve yağışlı sistemin, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Cuma günü özellikle Batı Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara’nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile İstanbul çevrelerinin bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KOCAELI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, zamanla bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 25°C
Parçalı zamanla az bulutlu
DENIZLI °C, 32°C
Parçalı zamanla az bulutlu
IZMIR °C, 31°C
Parçalı zamanla az bulutlu
MANISA °C, 33°C
Parçalı zamanla az bulutlu
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
CANKIRI °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ve öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABUK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile bu sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
Parçalı zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı zamanla az bulutlu
GAZIANTEP °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SANLIURFA °C, 32°C
Parçalı zamanla az bulutlu
SIIRT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
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