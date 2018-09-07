Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI 4 İLA 10 DERECE AZALACAK Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 05.09.2018 Çarşamba itibariyle batı bölgelerimizden başlayarak, Perşembe günü iç kesimler, Cuma günü ve hafta sonu ise doğu bölgelerde 4 – 10 derece azalacağı ve hava sıcaklığının Eylül ayı normalleri seviyesine, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, 07.09.2018 Cuma günü Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. YAĞIŞLAR ETKİSİNİ KUZEY KESİMLERDE SÜRDÜRECEK Serin ve yağışlı sistemin, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI Cuma günü özellikle Batı Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara’nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir." MARMARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile İstanbul çevrelerinin bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELI °C, 29°C

Parçalı bulutlu KOCAELI °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ PARÇALI BULUTLU Parçalı bulutlu, zamanla bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHISAR °C, 25°C

Parçalı zamanla az bulutlu DENIZLI °C, 32°C

Parçalı zamanla az bulutlu IZMIR °C, 31°C

Parçalı zamanla az bulutlu MANISA °C, 33°C

Parçalı zamanla az bulutlu AKDENİZ BÖLGESİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSIN °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı CANKIRI °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKISEHIR °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ BÖLGESİ ÇOK BULUTLU VE SAĞANAK YAĞIŞLI Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ve öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARABUK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile bu sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. AMASYA °C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORDU °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.