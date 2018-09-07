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Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 18:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde ise değişmeyeceği tahmin ediliyor. Zonguldak, Bartın, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte bölgelerimizde beklenilen hava durumu tahminleri.

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 4 İLA 10 DERECE AZALACAK

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 05.09.2018 Çarşamba itibariyle batı bölgelerimizden başlayarak, Perşembe günü iç kesimler, Cuma günü ve hafta sonu ise doğu bölgelerde 4 – 10 derece azalacağı ve hava sıcaklığının Eylül ayı normalleri seviyesine, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, 07.09.2018 Cuma günü Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR ETKİSİNİ KUZEY KESİMLERDE SÜRDÜRECEK

Serin ve yağışlı sistemin, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Cuma günü özellikle Batı Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara’nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

MARMARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile İstanbul çevrelerinin bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KOCAELI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ PARÇALI BULUTLU

Parçalı bulutlu, zamanla bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 25°C
Parçalı zamanla az bulutlu

DENIZLI °C, 32°C
Parçalı zamanla az bulutlu

IZMIR °C, 31°C
Parçalı zamanla az bulutlu

MANISA °C, 33°C
Parçalı zamanla az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ÇOK BULUTLU VE SAĞANAK YAĞIŞLI

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ve öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile bu sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ SAĞANAK YAĞIŞLI

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ AZ BULUTLU

Parçalı zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı zamanla az bulutlu

GAZIANTEP °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SANLIURFA °C, 32°C
Parçalı zamanla az bulutlu

SIIRT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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