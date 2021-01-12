Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.

Ayrıca, söz konusu yağışla birlikte rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANTALYA'YA KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü açıklamasında da bu geceden itibaren Antalya ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya il merkezi ile Kemer, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıda hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."