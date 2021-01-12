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Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış uyarısı

12.01.2021 17:59 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa ve Antalya ve çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.

Ayrıca, söz konusu yağışla birlikte rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANTALYA'YA KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü açıklamasında da bu geceden itibaren Antalya ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya il merkezi ile Kemer, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıda hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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Açıklamada, yağışlı sistemle birlikte kuvvetli rüzgar ve yer yer tam fırtına beklendiği belirtilerek, şöyle denildi:

“13 Ocak 2021 Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Antalya ilinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (39-74 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/sa), iç ve yüksek kesimlerde (Elmalı, Korkuteli, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş) yer yer kısa süreli tam fırtına (89-102 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." (AA / DHA)


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