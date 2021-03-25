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Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

25.03.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre Doğu'da bazı kesimlerde yarın kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor. Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın doğu kesimlerde görülmesi öngörülen kar yağışının Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Van’ın güney kesimleri, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri ile Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (8-20 cm, yükseklerinde 20-40 cm) olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışının cumartesi sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun batısında, zamanla diğer kesimlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU KARADENİZ'E UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, kar yağışlarının Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-30 cm) olması öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışlarının cumartesi öğle saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde, akşam saatlerinde ise doğu kesimlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekiyor.

(AA)

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hava durumu meteoroloji kar yağışı

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