HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 22:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kocaeli, Sakarya, Artvin, Tokat, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtti. Yağışların 21 Temmuz Salı günü Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Uyarıların salı günü saat 18:00'e kadar geçerli olduğu kaydedildi.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Tokat, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Yağışların 21 Temmuz’da Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği kaydedildi. Ani sel, yerel su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı vatandaşlar uyarılırken dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

RÜZGAR UYARISI YAPILDI

Öte yandan hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat), gece ve 21 Temmuz Salı sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz’de kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Şoför kavganın bitmesini bekledi! Zorla araçtan indirdilerŞoför kavganın bitmesini bekledi! Zorla araçtan indirdiler
LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman?LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte kritik 5 il

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte kritik 5 il

Her satırı iğrenç olay! Gelinine tecavüz etti

Her satırı iğrenç olay! Gelinine tecavüz etti

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Citigroup: Altında rekor an meselesi

Citigroup: Altında rekor an meselesi

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

ABD’deki polisleri 'kaçıran' çıplak gösterici viral oldu

ABD’deki polisleri 'kaçıran' çıplak gösterici viral oldu

İlginizi Çekebilir

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Diğer Haberler
Aydın'da korkunç cinayet! Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket alarmı!

İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket alarmı!

Minibüs bir anda alev topuna döndü!

Minibüs bir anda alev topuna döndü!

Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da otobüste yer 'vermeme' kavgası! Zorla araçtan indirdiler

Şoför kavganın bitmesini bekledi! Zorla araçtan indirdiler

Aydın'da yüzmek içinde denize giren kişi boğuldu! Eşi sinir krizi geçirdi

Haberi alınca sinir krizi geçirdi! Korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.