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Meteoroloji meydan müdürleri Diyarbakır’da toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 2019 yılı meteoroloji meydan müdürleri toplantısı gerçekleşti.Bir otelde gerçekleşen toplantıya Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve meteoroloji bölge müdürleri katıldı.Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, meteorolojinin ülkenin iklim ve coğrafik özelliklerini Antarktika’ya kadar açılım yapmalarını sağlayan vazgeçilmez bir kurum olduğunu söyledi.

Meteoroloji meydan müdürleri Diyarbakır’da toplandı

Diyarbakır’da 2019 yılı meteoroloji meydan müdürleri toplantısı gerçekleşti.
Bir otelde gerçekleşen toplantıya Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve meteoroloji bölge müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, meteorolojinin ülkenin iklim ve coğrafik özelliklerini Antarktika’ya kadar açılım yapmalarını sağlayan vazgeçilmez bir kurum olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, “Şüphesiz başta can ve mal varlığı olmak üzere genel ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden bütün unsurlarla, terörle mücadele boyutuna kadar bir dizi stratejik açılımı tarımsal üretim başta olmak üzere ülkenin genel hasılasına etki olan bütün üretim faktörlerini belirleyecek bir veri sistemini sunmasına kadar vazgeçilmez bir kurumdur. Bazen iklime bağlı aşırılıkların ne acı ki ve olumsuz değişmelerin can kayıplarını da yaşarsınız. Bütün bu değişim süreçlerinde pusulanız, rehberiniz ve yol gösterici kurumumuzda meteoroloji teşkilatımız. Değerli genel müdürümüze Diyarbakır buluşması kararı ve sizlerin bugün burada buluşmanızı sağladığı için teşekkür ediyorum. Büyüyen Türkiye’nin gelişen ve güçlenen süreçte devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu çok değerli katkılar saadetini görmenin mutluluğu, içerisinde toplantının başarılı geçmesini diliyor, hepinize tekrar Diyarbakır’ hoş geldiniz diyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun var olun” dedi.

"20 radarımız var ve 11 uyduyu takip ediyoruz”
Daha sonra toplantı ve meteoroloji çalışmaları hakkında bilgiler veren Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, 3 bin kişilik bir aile olduklarını, 15 bölge müdürlüğü ve 81 ilde müdürlükleri olduğunu belirtti. 73 de askeri ve sivil havaalanlarında meydan müdürlükleri olduğunu belirten Volkan Mutlu Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:
"Şuan da burada 73 tane meydan müdürümüz bulunmakta. Şimdi meseleyi anlatmak adına havacılık sektörünü bir masaya benzetirsek masanın ilk ayağı bir veri bankası olan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden oluşuyor. Yani eğer biz verileri vermezsek, ya da veri bankasındaki verilere ihtiyaç duyulmazsa uçaklar uçamıyor. Uçaklar dediğimiz masanın ikinci ayağı havacılık sektörü. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere özel ve kamunun hava yolu şirketleri. Peki, bu uçaklar nerede park edecek, nerede işletilecek bir limanda. Bu limanlarla da ilgili, havaalanlarını işleten Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü var. Son ayak da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ulusal ve uluslararası arenada havacılık sektöründeki izinleri veren, cezaları veren ve kontrolü yapan bir birim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bunun ilk halkası oluyor. Tabi bu 73 havaalanı içerisinde A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı diye nitelendirdiğimiz havaalanlarımız bulunmakta. Yani A ve B sınıfı demek büyükşehirlere ihtiva ediyor. 24 saat esasına göre. C sınıfı da gün doğumu ve gün batımı esasına göre çalışan havaalanı oluyor. 2002 yılında ülkemiz havalimanlarındaki toplan yolcu sayısı 33 milyon 755 bin kişiydi. Bu sayının 9 milyon kadarı iç hat, 25 milyon kadarı da dış hat yolcularından oluşmakta idi. 2018 sonu itibariyle toplam yolcu sayısı 210 milyon 498 bine ulaştı. İç hat yolcuları 112 milyonu, dış hat yolcuları da 97 milyonu aştı. Bizde bu konuyla ilgili bin 866 tane otomatik meteoroloji gözlem istasyonu var. 20 tane radarımız var ve 11 tanede uyduyu takip ediyoruz."
Programın 3 gün süreceği kaydedildi.

Meteoroloji meydan müdürleri Diyarbakır’da toplandı

Meteoroloji meydan müdürleri Diyarbakır’da toplandı

Meteoroloji meydan müdürleri Diyarbakır’da toplandı

Meteoroloji meydan müdürleri Diyarbakır’da toplandı

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