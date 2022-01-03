Meteoroloji'nin son tahminleri sonrası Ankara Valiliğinden çığ uyarısı

Son dakika gelişmesine göre, Ankara Valiliği, il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde artacağını hatırlatarak sel, su baskını, heyelan ve çığ uyarısında bulundu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

SEL, HEYELAN, SU BASKINI VE ÇIĞ UYARISI

Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”



