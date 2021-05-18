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Meteoroloji'nin uyarıları sonrası battaniyeli kilimli dolu önlemi

18.05.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin İstanbul için öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli yağış uyarısının ardından Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine kilim, battaniye ve bezler koyarak önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Uyarıda olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Meteoroloji'nin uyarısının ardından Anadolu Yakası'nda özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar'da araçların üzeri battaniye, kilim ve bezler konularak önlem alındı. Dolu önlemi aldığını söyleyen Mustafa Türk, "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bizde zarar görmesin diye battaniye ile kapattık. Bizde böyle önlem almaya çalıştık" diye konuştu.

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(DHA)

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