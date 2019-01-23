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Meteoroloji'nin uyarısı alarma geçirdi! Belediyeden anons yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 15:15 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Bodrum’da çok kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi. Belediyeden gün boyu yapılan anonslarla vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'nin uyarısı alarma geçirdi! Belediyeden anons yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda Bodrum'da Perşembe günü kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi “ Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçeleri ile Aydın’ın Didim ilçesinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da güney yönlerden 70-100 km/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

BELEDİYEDEN ANONSLAR YAPILDI

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan anonslarla yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve fırtına beklendiği ifade edilerek vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

ANTALYA'DA DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Antalya, Aydın, Burdur ve Muğla'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu geceden yarın akşam saatlerine kadar Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli, Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçeleriyle Aydın'ın Didim ilçesinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Antalya merkezle Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Burdur ile Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların bin 500 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın güney yönlerden 70-100 kilometre/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.


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Meteoroloji Genel Müdürlüğü belediye Ege fırtına

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