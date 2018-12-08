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Meteoroloji o bölegeleri uyardı: Buzlanma ve son bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2018 19:47 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce, yurdun iç ve doğu bölgelerinde yarın için sis ve pusla birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji o bölegeleri uyardı: Buzlanma ve son bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Sakarya hariç Marmara Bölgesi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyı kesimi, Malatya hariç Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yarın yağışlı geçeceği bildirildi.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Buna göre yağış, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Rize, Artvin, Bayburt, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarında da görülecek. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sağanak yağış uyarısı kar

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