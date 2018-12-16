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Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2018 20:22 | Son Güncelleme

Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güneyi, Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKARİ ÇEVRELERİNDE YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Hakkari ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

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