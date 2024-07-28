Meteoroloji paylaştı: Yeni haftada kavrulacağız! Özellikle yarına dikkat

MGM'den yeni haftaya dair hava durumu tahmini yayınlandı. Rapora göre bugün Karadeniz kıyılarının yağışlı geçmesi beklenirken, bu yağışlar yeni hafta ile birlikte son bulacak.

Haftanın ilk gününde Türkiye'nin birçok bölgesinde havanın açık olması bekleniyor. Özellikle öğlen saatlerinde daha yüksek seyredecek sıcaklıkların, Batı ve güney bölgeler ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40'lı derecelerde ölçülmesi bekleniyor.

SALI GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Salı günü yurda kuzeybatıdan giriş yapacak olan yağışlı hava yer yer etkisini gösterecek. İstanbul çevresinde bulutlanmanın etkisiyle kısa süreli birkaç derecelik hava düşüşü görülebilir. Yağışlar çarşamba günü yurdun kuzeydoğusuna kayarak etkisini yitirecek.

Hafta boyunca hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanmayacak, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar sürecek.

YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.