Meteoroloji peş peşe illeri uyardı 'Çok' kuvvetli olacak! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 45 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. MGM'den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile batı ve orta Karadeniz'de beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına ile meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

45 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan MGM, 45 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

20 NİSAN CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

EGE DENİZİ İÇİN 'FIRTINA' UYARISI

Ege Denizi'nde bugün akşam saatlerinden itibaren ve yarın fırtına beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Bugün akşam saatlerinden itibaren ve yarın etkili olacağı tahmin edilen fırtınaya ilişkin, "Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın cumartesi günü ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege'de rüzgarın cuma günü (19.04.2024) akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı, güneyi güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın cumartesi günü sabah saatlerinde kuzeyinde, öğle saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi. Deniz ulaşımındaki aksama gibi durumlara karşı denizciler ve bölge halkı uyarıldı.

MARMARA İÇİN 'ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ÇANKIRI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çankırı’da gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çankırı’da 20 Nisan tarihinde kuvvetli fırtına tahmininde bulundu. Gece saatlerinden itibaren başlamasının beklendiği açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak çevrelerinde beklenen rüzgarların, güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır” ifadelerini yer verildi.

AYDIN

Aydın’da meteorolojiden yapılan açıklamaya göre gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada "Aydın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat. Bu gece saatlerinden itibaren, Aydın’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

MANİSA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Manisa’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/metrekare) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DENİZLİ

Denizli ve çevrelerinde yarın gece yarısına kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar ve fırtınaya karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden itibaren Denizli çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı gerekiyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde bu akşam saatlerinden itibaren beklenen rüzgarların, güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli yarışlar gibi beklenen fırtınanın da yarın gece yarısı itibariyle etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

ANKARA

Ankara Valiliği, bugün gece saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak ilimiz genelinde beklenen rüzgarların; güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

BURSA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu.

Yarın 03.00’dan başlayıp 23.00’a kadar sürmesi beklenen sarı uyarıda şu ifadelere yer verildi;

"Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." (DHA/İHA/AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





