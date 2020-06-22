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  4. Meteoroloji saat verdi! Bursa için 'sarı' uyarı (Bursa'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji saat verdi! Bursa için 'sarı' uyarı (Bursa'da hava nasıl olacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın da aralarında bulunduğu 9 il için kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp 'sarı' uyarı yayımladı.

Meteoroloji saat verdi! Bursa için 'sarı' uyarı (Bursa'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) saat 13.00 ile 19.00 saatleri arası 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova'da beklenen yağışa ilişkin açıklama yapan Meteoroloji, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesini kullandı.


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