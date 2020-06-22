Meteoroloji saat verdi! Bursa için 'sarı' uyarı (Bursa'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) saat 13.00 ile 19.00 saatleri arası 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova'da beklenen yağışa ilişkin açıklama yapan Meteoroloji, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesini kullandı.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 22, 2020
Marmara’nın Güney ve Doğusu ile Trakya’da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor! #Edirne #Kırklareli #Tekirdağ #Çanakkale #Balıkesir #Bursa #Sakarya #Yalova #Kocaelihttps://t.co/b9jXl9SwMJ pic.twitter.com/JAE5iWTVhl