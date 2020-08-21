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Meteoroloji saat vererek il il açıkladı! Çok kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 19:14 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) çok sayıda il için yerel kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarılarında bulundu. Uyarıların başlangıç periyodunun saat 18:00 bitiş periyodunun da yarın saat 18:00 olduğu aktarılırken yağıştan etkilenecek illerdeki vatandaşlar için dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji saat vererek il il açıkladı! Çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Erzincan, Amasya, Tokat, Hatay’ın kuzeyi, Siirt çevreleri ve Kayseri’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Van çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği belirtiliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yerel kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarılarında şu ifadeler kullanıldı:

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden (sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi) meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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