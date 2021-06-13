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Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat (13 Haziran yurtta hava durumu)

13.06.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Haziran verilerine göre İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat (13 Haziran yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Yozgat dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

13 HAZİRAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı

AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ADIYAMAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
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