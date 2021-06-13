Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat (13 Haziran yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Yozgat dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

13 HAZİRAN YURTTA HAVA DURUMU ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANKARA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı