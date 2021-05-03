Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat (3 Mayıs Yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ve Ege'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu
IĞDIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADIYAMAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık