HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat (3 Mayıs Yurtta hava durumu)

Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat (3 Mayıs Yurtta hava durumu)

03.05.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Mayıs verilerine göre öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat (3 Mayıs Yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ve Ege'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

3 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu

IĞDIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

1

2

3

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'siBinlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'si
Küçük çocuk kayboldu! Bölge halkı ve ekipler seferber olduKüçük çocuk kayboldu! Bölge halkı ve ekipler seferber oldu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Bakan Yanık'tan 1100 lira açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu

Bakan Yanık'tan 1100 lira açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu

İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı

Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı

Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.