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  4. Meteoroloji ‘sarı kod’la uyardı! 9 il için sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji ‘sarı kod’la uyardı! 9 il için sağanak yağış bekleniyor

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
14.07.2024 09:45
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Yazın en sıcak günlerini yaşadığı son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 ili ‘sarı kod’la uyardı. Daha çok sağanak yağışların Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olması beklenirken Marmara Bölgesi’nde hava nasıl olacak? İşte, 14 Temmuz Pazar günü için beklenen hava durumu detayları.

Meteoroloji ‘sarı kod’la uyardı! 9 il için sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın ise Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SARI KODLU SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 9 İL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre, Artvin, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Rize, Trabzon, Bayburt ve Ardahan'da sağanak yağış bekleniyor.

SARI KODLU UYARI NE DEMEKTİR?

Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten işarettir.

Express
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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sağanak yağış
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