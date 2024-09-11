Meteoroloji ‘sarı’ kodla uyarmıştı! İzmir'de yer yarıldı... Korku dolu anlar... Manisa'da yollar çöktü! Sakın dışarı çıkmayın…

12 Eylül Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı hava durumu uyarısının ardından bazı bölgelerde yağış nedeniyle sel baskını yaşandı. Ege Bölgesi’nde İzmir kuvvetli yağışlara teslim olurken, iş yerlerini su bastı, caddelerde sel nedeniyle araçlar trafikte zor anlar yaşadı.

İZMİR’DE KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞANDI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle İzmir'de korku dolu anlar yaşandı.

Hayat felç eden kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı caddeler ise korku filmlerini aratmadı. Menderes ilçesinde Özdere Mahallesi 14 Evler semtinde bir istinat duvarı yolla beraber çöküntüye uğradı.

Çok sayıda araç çöküntünün kenar kıyılarına düştü. Bir evin duvarı ise elektrik direğinin gelmesiyle zarar gördü. Yağmurun öğleden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

MANİSA'DA İTFAİYE ARACI ÇUKURA GİRDİ

Manisa'da kuvvetli yağışın etkili olduğu Turgutlu ilçesinde İstasyonaltı Mahallesi’nde, TOKİ evlerinin karşısında, göle dönen yolda bir itfaiye aracının tekerleği çukura girerek mahsur kaldı.

MARMARA VE EGE BÖLGESİ DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkenin iç ve batı kesimleri ile kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANİ SEL, DOLU YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.