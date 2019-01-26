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Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor ( İstanbul 26 Ocak Cumartesi hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2019 08:39 | Son Güncelleme

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerini Kuzey Afrika kaynaklı toz aşımına karşı uyardı. Meteoroloji'nin yayınladığı uyarı açıklamasında "Toz taşınımının Cumartesi akşam saatlere kadar güneybatılı akışlarla birlikte Ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi ve Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadesini kulandı. İşte Meteoroloji 26 Ocak Cumartesi hava durumu raporu ve uyarıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay ve Osmaniye hariç), İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu(Gaziantep ve Kilis hariç) bölgeleri ile Çorum, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Güney Ege kıyı kesimi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A GECE ÇAMUR YAĞDI

İstanbul genelinde gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Özellikle otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücülerden bazıları kendi imkânlarıyla araçlarını temizlerken kimileri ise oto yıkamacılarının yolunu tuttu.

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Bir çok vatandaş araçlarını yıkatmak için oto yıkamacılara geldi. İşe gitmek için aracının başına geldiğinde aracının çamurla kaplı olduğunu gören İmdat Kadiroğlu , " Daha dün yıkatmıştım, sabah kalktım çamur yağmış. Bazı yerlerde yıkamacı bulamadık. Şimdi geldik burada aracımızı yıkatıyoruz" diye konuştu. Yoğunluktan memnun olduğunu anlatan oto yıkamacı Nazım Bayram ise " Normalde bu kadar yoğun olmazdı çamur yağdığı için bir yoğunluk var. Eskisi gibi pek iş olmuyor çamurdan dolayı bir yoğunluk oldu" dedi.

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METEOROLOJİ'DEN ART ARDA UYARILAR

Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve fırtına (70-90 km/sa, zaman zaman 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, yerel hortum oluşumu, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının yarın Cumartesi akşam saatlerine kadar güneybatılı akışlarla birlikte Ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi ve başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çamur şeklinde yağış, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor1

BUGÜN HAVALAR NASIL OLACAK? (HAVA DURUMU RAPORU - 26 OCAK 2019 CUMARTESİ)

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; bölgenin güney kesimlerinde, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

KIRKLARELI °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Öğle saatlerine kadar saatlerine kadar İzmir ve Aydın'ın Kıyı kesimlerinde, akşam saatlerine kadar ise Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Kıyı Ege'de yer yer fırtına (70-90, zaman zaman 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;yarın öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANISA °C, 14°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye dışında kalan kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması (51-100 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (70-90, zaman zaman 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, geceden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR 3°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HATAY 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor2

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin batısının, öğleden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

CANKIRI °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin öğleye kadar, iç kesimlerin akşam saatlerine kadar yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleye kadar aralıklı hafif yağmurlu

BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleye kadar aralıklı hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, öğleye kadar aralıklı hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmurlu

ÇORUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmurlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, ) öğleden sonra Tunceli, Erzincan ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Hakkari, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -11°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Gaziantep ve Kilis dışında kalan kesimlerin gece saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

GAZIANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

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Meteoroloji uyarı istanbul hava durumu toz aşımı

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