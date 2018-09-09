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Meteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 23:36 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre, Pazartesi günü itibarıyla başta İstanbul ve Marmara Bölgesi olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji son 5 günlük raporu yayınladı! Hafta boyunca sağanak yağış devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta için hava tahmin raporları sağanak yağışın Marmara Bölgesi ve Karadeniz’in batısından başlamak üzere yurdun birçok köşesinde etkili olacağını gösteriyor.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

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