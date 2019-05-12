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Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı! Yarından itibaren...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.05.2019 04:11 | Son Güncelleme

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre yağışlı hava bu hafta etkisini yitirecek. Yurt genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Yağışlar bugün doğu bölgelerinde etkisini gösterecek. İstanbul'da ise bulutlu bir hava etkili olacak.

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı! Yarından itibaren...

Haftanın son gününde yağışlar İç Anadolu’nun doğusu ve doğu bölgelerde olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da yağışlar çoğunlukla gök gürültülü sağanak şeklinde bekleniyor. Sıcaklıklar ise batı gölgelerde güneşin görülmesiyle 3-4 derece artıyor. Doğu bölgelerde ise yağış, sıcaklığı düşürmüyor. Son günlerdeki değerler korunuyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Pazartesi günü yurdun büyük kısmında güneş görülecek. Yağış çok dar bir alanda, Doğu Karadeniz’de olacak ancak batıdan gelecek yeni yağışlı sistem pazartesi günü Edirne çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Salı gününe doğru sıcaklıklar birkaç derece daha yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji hava durumu sağanak yağış

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