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Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayımladı! Sağanak yağış geliyor

20.02.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporu yayımladı. Rapora göre ülke genelinde pazartesi gününden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte bölgelerimizdeki hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayımladı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nın yayınladığı son hava tahmin raporuna göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Denizli, Antalya, Osmaniye, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Hatay'ın kıyı, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevreleri ile Sivas'ın kuzey, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu belirtilirken, gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte tüm detaylar...

1

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

2

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinin yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay çevrelerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

3

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batu Karadeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

4

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmurlu, Rize ile Artvin'İn iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi'inde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

5

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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