Meteoroloji 'Suriye üzerinden geliyor' diyerek uyarmıştı! Şanlıurfa’da toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Kentte, öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu çevre kirliliği, havanın renginin değişmesi ve görüş uzaklığının azalmasına neden oldu.

Meteoroloji yetkilileri, günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz bulutuna karşı vatandaşların duyarlı olması uyarısında bulundu.

Toz bulutunun, akşam saatlerinde beklenen yağmurla dağılması bekleniyor.

METEOROLOJİ 21 İLİ UYARMIŞTI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu'ya taşınacağını tahmin edildiği belirtilmişti.

Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılmıştı.

Meteoroloji tarafından toz taşınımı uyarısı yapılan iller ise şöyle sıralanmıştı:

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş ve Ağrı



