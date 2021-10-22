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Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

22.10.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, hava sıcaklıklarının pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi, gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre pazar günü sabah saatlerinden itibaren ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi ve gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Pazar günü Marmara'da, pazar, pazartesi ve salı günleri ise genellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların Karadeniz kıyı kesimindeki kuvvetli yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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