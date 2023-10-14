Meteoroloji tarih vererek uyardı! Birçok ilde etkili olacak: Kuvvetli yağış ve toz taşınımı...

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Kahramanmaraş çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğusunda kuvvetli, Adana'nın doğu ilçeleri ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

SEL RİSKİNE DİKKAT!

Yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Ayrıca, bu gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.

Bu nedenle, görüş mesafesin düşmesi, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İşte il il beklenen meteorolojik hadiseler ve hava sıcaklıkları:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri ile Denizli çevrelerinin öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 29°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç batı kesimleri ile Hatay kıyıları, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batısında, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 19°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç batı kesimleri ile zamanla il genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 19°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kayseri çevreleri ile Konya'nın batısı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayserinin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 21°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 25°C

Parçalı , zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 22°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 8°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Malatya, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

KARS 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ERZURUM 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

