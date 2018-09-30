Meteoroloji: Tropik fırtınanın hareket yönü değişti

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye'nin kıyı Ege kısımları ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen tropik fırtına ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Volkan Mutlu Coşkun açıklamasında, Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın hareket yönünün değiştiğini belirtti.
Coşkun fırtına ile ilgili olarak, "Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı:
"Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de Pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise metrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği ancak Ege Denizi'nde açıklarda rüzgar hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor.
"Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Özellikle çiftçilerimize, denizcilerimize, balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşlarımız ile yetkililere; yaptığımız uyarıları takip etmelerini, dikkatli ve tedbiri elden bırakmamalarını öneriyoruz."
Tropik fırtına: Türkiye'ye yaklaşırken hangi uyarıları yapıldı, ne önlemler alındı?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi Twitter hesabından saat saat yapılması gerekenleri yayımlamış, 14 maddelik bir yapılması gerekenler listesi açıklamış ve halktan yapılan uyarıları takip etmelerini istemişti.
https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1046047578700361731
https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1046008919418703874
Akdeniz'de oluşan tropik fırtınaya Medicane Kasırgası adı veriliyor. Bu, Akdeniz'e özgü bir hava olayı ve en sık Eylül'den Ekim geçiş dönemlerinde görülüyor.
Bu sistem, deniz üzerinde oluşuyor. Akdeniz'de de iki noktada ortaya çıkıyor.
Bunlardan ilki Fransa'nın güneyi ile İspanya'nın doğu kıyıları. Diğeri de İtalya ile Yunanistan arasında kalan İyon Denizi'nin olduğu bölge.
Türkiye'yi de vurması beklenen kasırga, İyon Denizi'nde oluştu. Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle sistemin etki alanının da genişlediğine dikkat çekiyor.
Bu sistemler deniz suyu sıcaklığıyla besleniyor. Denizin üzerine dolaştıkça gücünü artırıyor.
Sistem, kuvvetli yağış ve şiddetli fırtınayı beraberinde getiriyor.
Meteoroloji uzmanları, sistemin Yunanistan anakarası üzerinden geçtiği için şiddetinin nispeten azalarak Türkiye'ye ulaşacağını söylüyor.
Kasırga uyarısı sonrası özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde bir dizi önlem alınmıştı.
Fırtınanın Ege Denizi üzerinden kuzeye yöneleceğinin açıklanmasının ardından Trakya'daki belediyeler de harekete geçmiş durumda.
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