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Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı! Trakya'da sağanak yolları göle çevirdi

12.01.2021 01:41 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı! Trakya'da sağanak yolları göle çevirdi

Meteorolojinin uyarılarının ardından Trakya’da beklenen yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Trakya’da beklenen yağış gündüz saatlerinde çeşitli aralıklarla etkisini gösterdi.

Tekirdağ’ın Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinden giriş yaparak kent geneline yayılan yağış yer yer etkisini artırdı. Yağmurun şiddetinin artırmasıyla sokak araları zaman zaman göle dönüştü. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan sokaklar yağmur suları ile yıkandı.

METEOROLOJİ TRUNCU KODLA UYARDI

Gün içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne için turuncu kodlu uyarıda bulunarak, “Bugün (11.01.2021) akşam saatlerinden itibaren Trakya’da (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Gelibolu) beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare/ saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verilmişti.

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