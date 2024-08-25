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  4. Meteoroloji 'Turuncu' ve 'sarı' kodlu uyardı! AFAD'dan son dakika açıklaması…

Meteoroloji 'Turuncu' ve 'sarı' kodlu uyardı! AFAD'dan son dakika açıklaması…

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
25.08.2024 13:10
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Aralık Pazar günü (bugün) için yaptığı uyarıları güncelledi. Sıcaklıkların ardından yurdu bir anda sağanak yağış ve gök gürültüsü sardı. Yaşanan hava durumu değişiklikleri üzerine meteoroloji, 'Turuncu' ve 'sarı' kodlu uyardı, AFAD ise SMS ile bilgilendirerek son dakika açıklamasında bulundu. Kayseri'de bir 1 kişi ise sel nedeniyle hayatını kaybetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış haritasını güncelleyerek 9 şehri sarı ve turuncu kodla uyardı. AFAD ise SMS ile son dakika uyarısında bulundu. Yapılan peş peşe açıklamalarda İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor.

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SAĞANAK YAĞIŞ VE GÖKGÜRÜLTÜSÜ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerler şöyle: İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevreleri.

Kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini açıklayarak dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

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‘TURUNCU’ VE ‘SARI' KODLA UYARILDI

AFAD vatandaşları SMS ile bilgilendirerek bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunduğunu iletti. AFAD’ın gönderdiği SMS bilgilendirmesine göre:
‘‘Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Samsun'da Turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu illerimizde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. Turuncu yağış uyarısı verilen Samsun ilimizde; vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Cami ve Belediye anons sistemleri ile emniyet ve jandarma araçlarından gerekli uyarılar yapılmaktadır. An itibarıyla 72 ihbar alınmış olup, alınan tüm ihbarlara müdahale edilmiştir. Mahsur kalan 1.065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir’’ diye açıkladı.

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KAYSERİ'DE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'deki sel felaketi sırasında 56 yaşındaki Muhittin Saraç kaybolmuştu. Bünyan ilçesinde dün geceden bu yana aranan 56 yaşındaki kayıp Muhittin Saraç'ın 16. saatin sonunda cansız bedenine ulaşıldı. İlçede etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde heyelan sonucu mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araç iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılırken, sel sularına kapıldığı değerlendirilen Muhittin Saraç'ın cansız bedenine aracından yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evin bahçesinde ulaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji afad sağanak
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