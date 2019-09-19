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Meteoroloji: (Tuzla'daki yangın) Kirletici emisyonlar bu gece Türkiye'yi terk edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki yangın sırasında gökyüzüne karışan kimyasalların Türkiye için tehlike yaratmayacağını açıkladı.

İstanbul DHA- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki yangın sırasında gökyüzüne karışan kimyasalların Türkiye için tehlike yaratmayacağını açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Tuzla'da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye'yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir" denildi.

Tuzla'da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasalların İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir için tehlikeli olacağı iddia edilmişti.

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