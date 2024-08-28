Meteoroloji uyardı! Adı Süper ancak kendisinin pek süper olduğu söylenemez... İstanbul'da 7 gün boyunca etkili olacak

Karadeniz'den gelen devasa yağış kitlesi, İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul'u etkisi altına alan yağışın ismi Süper hücre oldu. İstanbul'da yağış kütlesinin büyük çoğunluğu deniz üzerinde kalması sel riskini azalttı. Ancak yerel olarak ani sağanak yağmur gece boyu etkili olacak.

EN AZ BİR AY ÖNCE GELDİ

Genellikle Eylül ve Ekim ayında oluşan Süper Hücre, bu sefer Ağustos ayında oluştu. Süper Hücre, atmosfer bilimine göre özel bir fırtına türüdür. Kendi içinde sürekli bir rotasyon olan Süper Hücre, şiddetli yağmur, dolu, yoğun yağış ve büyük ölçekli fırtına olarak adlandırılırken, İstanbul an itibariyle Süper Hücre modeline geçiş yaptı.

7 KM KALINLIĞINDA MEGA BULUTLAR

Yaşanan hava durumuyla beraber İstanbul üzerinden 7 kilometre kalınlığında bulut geçişi yaşandı. İstanbul’un bazı ilçeleri karanlığa büründü. Marmara Denizi üzerine doğru hareket eden süper hücre bulutları yaklaşık 1 saat boyunca yoğun yağış bıraktı.

SABAH SAATLERİNDE KARARAN GÖKYÜZÜ

İstanbul'un üzerinde kara bulut oluşurken bazı ilçeler karanlığa büründü.

7 GÜN SÜRECEK

Öte yandan Meteoroloji haritayı güncelledi ve İstanbul başta olmak üzere birçok kent için önümüzdeki hafta Çarşamba gününe kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Eğer harita değişmez ise 7 gün boyunca İstanbul dahil birçok kentte etkili olacak.

YOZGAT ÇEVRELERİ İÇİN 2 SAATLİK PERİYODA DİKKAT

Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA, ÇORUM, ÇANKIRI VE KASTAMONU ÇEVRELERİ DİKKAT!

Bugün akşam saatlerine kadar Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN UYARI

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre 28 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerine kadar Ankara’nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Valilik; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.